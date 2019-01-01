Email-рассылка
бесплатно до 200
подписчиков
+Неограниченное количество писем для вашей
клиентской базы
+Неограниченное количество писем для вашей
клиентской базы
До 200 подписчиков - бесплатно навсегда. Рассылайте сколько угодно писем в месяц. Полный функционал, помощь и поддержка 24/7
Делайте рассылки подписчикам без ограничений в течение месяца. Скидки при оплате сразу за 3/6/12 месяцев
Подойдет для разовой рассылки. Пакет писем не ограничен по времени
Просто перетаскивайте мышкой нужные блоки, меняйте изображения и тексты. Работайте с содержимым письма, а блочный редактор возьмет на себя техническую часть. Ваши письма правильно отобразятся во всех почтовых клиентах и на мобильных.
Посмотрите скриншоты вашего письма на различных платформах в том числе на android и outlook, прежде чем отправлять письма подписчикам. Будьте уверены что письмо отобразится корректно у всех получателей.
Мы собираем письма Российских и зарубежных компаний во всех отраслях. Отслеживайте новые тренды в емаил маркетинге, заимствуйте идеи и будьте в курсе действий конкурентов. Создавайте макет рассылки на основе любого понравившегося письма.
Настройте дизайн формы самостоятельно или выберите работающий готовый шаблон. Задайте условия показа формы и собирайте базу для легальной рассылки.
Проверка баз получателей перед рассылкой исключит отправку на неактивные и несуществующие адреса. Благодаря этому ваши письма попадут во Входящие с первых рассылок.
Выгрузка отчетов для просмотра в Excel или pdf по клику, просто укажите период и делитесь результатами рассылок со своими коллегами.
Анализируйте отчеты по открытиям и переходам, жалобам и отпискам для улучшения результатов.
Только NotiSend честно покажет попали ли Ваши рассылки в спам и поможет решить эту проблему.
Автоматически отправляйте серии писем. Обучайте новых клиентов, возвращайте прекративших платить, делайте скидки в день рождения. Настройте автоматические серии писем один раз и получайте результат каждый день.
Используйте интерфейс редактора NotiSend.ru для того чтобы составить макет письма, а управлять его отправкой из своего приложения при помощи API
Используйте возможности нашего API и SMTP для отправки транзакционных писем из своих проектов. Надежность и скорость доставки позволили нам стать поставщиком SMTP для проектов Сбербанка
Отличный сервис email рассылок. Удобный конструктор писем, в котором получается создать письмо буквально за 5 минут. Появилась новая функция, которой вообще ни у кого нет - рассылки конкурентов. Рассылки дают реально хороший выхлоп...
Данил Семагин
Сам сервис понравился. Удобен и по цене вполне адекватен, дешевле, чем у остальных. Понравилась тех. поддержка, с которой можно решить любые возникшие сложности. Доставка писем просто отличная!!
Роман Веселовский
Много настроек, есть шаблоны. ТП быстро реагирует. Пользуюсь на постоянной основе. Рассылка мгновенная, такого, чтобы письмо не дошло до адресата, не бывало. Все просто и понятно, видишь, за что платишь деньги.
Janna Kostyakova