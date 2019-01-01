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Email-рассылка
бесплатно до 200
подписчиков

+Неограниченное количество писем для вашей
клиентской базы

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Наши цены

БЕСПЛАТНЫЙ

До 200 подписчиков - бесплатно навсегда. Рассылайте сколько угодно писем в месяц. Полный функционал, помощь и поддержка 24/7

0 / месяц
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ПОДПИСЧИКИ

Делайте рассылки подписчикам без ограничений в течение месяца. Скидки при оплате сразу за 3/6/12 месяцев

400 / 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
КУПИТЬ ПОДПИСЧИКОВ

ПИСЬМА

Подойдет для разовой рассылки. Пакет писем не ограничен по времени

300 ( 0,30 ₽ / email)
КУПИТЬ ПИСЬМА

Три инструмента которые
упростят создание великолепных рассылок

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Создавайте письма
в блочном редакторе

Просто перетаскивайте мышкой нужные блоки, меняйте изображения и тексты. Работайте с содержимым письма, а блочный редактор возьмет на себя техническую часть. Ваши письма правильно отобразятся во всех почтовых клиентах и на мобильных.

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Тестирование шаблонов в почтовых службах

Посмотрите скриншоты вашего письма на различных платформах в том числе на android и outlook, прежде чем отправлять письма подписчикам. Будьте уверены что письмо отобразится корректно у всех получателей.

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Gmail.com

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Outlook 2016

Dog2
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Android

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Коллекция
рассылок

Мы собираем письма Российских и зарубежных компаний во всех отраслях. Отслеживайте новые тренды в емаил маркетинге, заимствуйте идеи и будьте в курсе действий конкурентов. Создавайте макет рассылки на основе любого понравившегося письма.

Весь функционал доступен
в личном кабинете

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Лучшие цены

Сравнение цен с другими сервисами

Подписчиков
5 000
10 000
50 000
100 000
все цены →
notisend
1 200
2 000
6 000
11 000
все цены →
Sendpulse
2 050
2 900
10 200
17 100
все цены →
Unisender
2 210
3 315
11 960
18 200
все цены →
MailChimp
3 250
6 435
19 435
32 435

Работа с получателями рассылок необычайно проста

Создайте форму
для сбора контактов бесплатно

Настройте дизайн формы самостоятельно или выберите работающий готовый шаблон. Задайте условия показа формы и собирайте базу для легальной рассылки.

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Xlsx
Tilda
Csv
Crm
Notisend
Lpg

Загрузка контактов

  • Загрузите вашу базу из файлов CSV , XLSX
  • Автоматически получайте контакты из AmoCrm, Tilda, LpGenerator
  • Sendpulse, Unisender, MailChimp и других сервисов
Все интеграции →

Валидация Email

Проверка баз получателей перед рассылкой исключит отправку на неактивные и несуществующие адреса. Благодаря этому ваши письма попадут во Входящие с первых рассылок.

Letter Group1 Group2 Check

Контроль статистики, анализ результатов и получение отчетов

3

Экспорт отчетов

Экспорт отчетов

Выгрузка отчетов для просмотра в Excel или pdf по клику, просто укажите период и делитесь результатами рассылок со своими коллегами.

2

Максимально подробная
статистика

Максимально подробная
статистика

Анализируйте отчеты по открытиям и переходам, жалобам и отпискам для улучшения результатов.

1

Контроль попадания во входящие

Контроль попадания во входящие

Только NotiSend честно покажет попали ли Ваши рассылки в спам и поможет решить эту проблему.

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Holms Holms tablet

Автоматизация работы
и интеграция Change с другими сервисами

Триггеры

Автоматически отправляйте серии писем. Обучайте новых клиентов, возвращайте прекративших платить, делайте скидки в день рождения. Настройте автоматические серии писем один раз и получайте результат каждый день.

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Отправка
по шаблонам

Используйте интерфейс редактора NotiSend.ru для того чтобы составить макет письма, а управлять его отправкой из своего приложения при помощи API

Транзакционные сообщения

Используйте возможности нашего API и SMTP для отправки транзакционных писем из своих проектов. Надежность и скорость доставки позволили нам стать поставщиком SMTP для проектов Сбербанка

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Отзывы реальных пользователей Смотреть все отзывы на Startpack logo color
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Отличный сервис email рассылок. Удобный конструктор писем, в котором получается создать письмо буквально за 5 минут. Появилась новая функция, которой вообще ни у кого нет - рассылки конкурентов. Рассылки дают реально хороший выхлоп...

Данил Семагин

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Сам сервис понравился. Удобен и по цене вполне адекватен, дешевле, чем у остальных. Понравилась тех. поддержка, с которой можно решить любые возникшие сложности. Доставка писем просто отличная!!

Роман Веселовский

Arrow

Много настроек, есть шаблоны. ТП быстро реагирует. Пользуюсь на постоянной основе. Рассылка мгновенная, такого, чтобы письмо не дошло до адресата, не бывало. Все просто и понятно, видишь, за что платишь деньги.

Janna Kostyakova

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