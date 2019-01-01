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Создавайте письма

в блочном редакторе

Просто перетаскивайте мышкой нужные блоки, меняйте изображения и тексты. Работайте с содержимым письма, а блочный редактор возьмет на себя техническую часть. Ваши письма правильно отобразятся во всех почтовых клиентах и на мобильных.