Услугами сервиса NotiSend.ru пользуюсь регулярно, много отправляю Email и SMS/ Могу с уверенностью сказать, что среди подобных сервисов - этот меня устраивает больше всего. Не хочу рекламировать - просто мне было с чем сравнивать, поэтому просто рекомендую. Хотя если есть время, желание и средства - можете и сами посравнивать в итоге придете к такому же выводу. Алексей Береснев

Маркетолог ООО «ЭлектроСити»

Классный, полезный и нужный сайт. Услугами пользуюсь часто, так как занимаюсь продвижением товаров и услуг в интернете. Отзывчивая техподдержка всегда все расскажет и подскажет. Спасибо за терпение, помню, по началу вопросов было очень много.. Сервису notisend успехов! Благодаря Вам мне значительно проще выполнять свою работу. Евгений

Продвижение товаров и услуг в сети