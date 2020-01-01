Услугами сервиса NotiSend.ru пользуюсь регулярно, много отправляю Email и SMS/ Могу с уверенностью сказать, что среди подобных сервисов - этот меня устраивает больше всего. Не хочу рекламировать - просто мне было с чем сравнивать, поэтому просто рекомендую. Хотя если есть время, желание и средства - можете и сами посравнивать в итоге придете к такому же выводу.
Алексей Береснев
Маркетолог ООО «ЭлектроСити»
Классный, полезный и нужный сайт. Услугами пользуюсь часто, так как занимаюсь продвижением товаров и услуг в интернете. Отзывчивая техподдержка всегда все расскажет и подскажет. Спасибо за терпение, помню, по началу вопросов было очень много..
Сервису notisend успехов! Благодаря Вам мне значительно проще выполнять свою работу.
Евгений
Продвижение товаров и услуг в сети
Мне кажется, что я перепробовал уже все сервисы для отправки email)) Где-то совсем дорого, где-то не доставляется. Наконец до мои руки дошли до notisend.ru, по началу насторожила низкая цена на отправку писем, но проверил.. и вот уже пол года отправляю только через этот сервис. Жаль, что сразу вас не нашел! Спасибо за отличный сервис!
Сергей Михеев
Системный администратор. ООО «Завод кровельных материалов»