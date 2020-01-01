8 (800) 200 92 55
support@notisend.ru

NotiSend — быстрая и удобная
Email, Viber , SMS и Push-рассылка

Специальное предложение
для реселлеров
Интеграция
с сервисом

Email-рассылка

  • Адаптивный дизайн
  • Защита от попадания в СПАМ
  • Бесплатные шаблоны
Попробовать бесплатно
200 подписчиков — в подарок!
  • Статистика
  • Персонализация сообщений
  • API и SMTP
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Viber вместо SMS

Данный способ отправки сообщений существенно снизит Ваши затраты на рассылки. Наш сервис заменит отправку SMS на VIber, при успешной доставке Viber, SMS не отправляется и не тарифицируется. Стоимость отправки сообщения для Viber от 0,6 ₽.
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SMS-рассылка

  • Загрузка контактов из разных форматов MS Excel, CSV
  • Готовые модули для разработчиков
Попробовать бесплатно
от 17 коп./смс
  • Надежная и быстрая доставка сообщений
  • Расширенная система управления контактами
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Push-уведомления

  • Современный маркетинговый инструмент
  • Бесплатная отправка в любом объеме
Подключить бесплатно
  • Отправка от Вашего домена без рекламы NotiSend.ru
  • Полноценная работа даже для HTTP сайтов
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Специальные условия
для реcеллеров

Желаете расширить список услуг в своем уже работающем сервисе? Или начать бизнес с нуля? Мы приготовили гибкую и очень удобную дилерскую систему, уже через несколько часов Вы сможете продавать SMS, Email и Push- рассылки от своего имени, на своем домене, для конечных пользователей это выглядит как Ваш личный сервис.
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видео о сервисе
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о сотрудничестве
Преимущества
cервиса NotiSend
Отсутствие абонентской
платы и суммы
без срока хранения
Загрузка контактов из разных
форматов MS Excel. CSV
Оперативная
поддержка
SMTP, API интеграция
и готовые решения
Работаем по ценам
операторов
7 лет
опыта на рынке
Отзывы наших клиентов
Услугами сервиса NotiSend.ru пользуюсь регулярно, много отправляю Email и SMS/ Могу с уверенностью сказать, что среди подобных сервисов - этот меня устраивает больше всего. Не хочу рекламировать - просто мне было с чем сравнивать, поэтому просто рекомендую. Хотя если есть время, желание и средства - можете и сами посравнивать в итоге придете к такому же выводу.
Алексей Береснев
Маркетолог ООО «ЭлектроСити»
Классный, полезный и нужный сайт. Услугами пользуюсь часто, так как занимаюсь продвижением товаров и услуг в интернете. Отзывчивая техподдержка всегда все расскажет и подскажет. Спасибо за терпение, помню, по началу вопросов было очень много.. Сервису notisend успехов! Благодаря Вам мне значительно проще выполнять свою работу.
Евгений
Продвижение товаров и услуг в сети
Мне кажется, что я перепробовал уже все сервисы для отправки email)) Где-то совсем дорого, где-то не доставляется. Наконец до мои руки дошли до notisend.ru, по началу насторожила низкая цена на отправку писем, но проверил.. и вот уже пол года отправляю только через этот сервис. Жаль, что сразу вас не нашел! Спасибо за отличный сервис!
Сергей Михеев
Системный администратор. ООО «Завод кровельных материалов»
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Наши партнеры любят нас
А мы предоставляем им самый высокий
уровень обслуживания
Пользуйтесь лучшими
сервисами вместе с нами:
Email-рассылка
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Viber вместо SMS
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Push-уведомления
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SMS-рассылка
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